Denis Troch : "Entraîneur, je programmais mes séances en fonction des arrivées de col"

Ancien adjoint d'Artur Jorge au PSG, Denis Troch s'est ensuite posé sur le banc de Laval, Le Havre, Amiens, Troyes ou Niort. Mais en 2009, changement de cap puisqu'il se lance dans une carrière de coach mental. Un an plus tard, le voilà aux côtés de la FDJ de Marc Madiot, avec qui il remportera six Championnats de France. Cette année, il accompagne l'équipe B&B Vital Concept, qui participera ce samedi à son tout premier Tour de France. L'occasion idéale pour parler deux roues et force mentale.

"Lors d'un stage en décembre j'ai dit bêtement : "Si vous gagnez, je me rase la moustache." Manque de chance, ou tant mieux, Nacer Bouhanni a gagné le Championnat de France."

Je connaissais Jérôme Pineau, que j'ai rencontré sur les différentes compétitions cyclistes auxquelles j'ai assisté quand j'accompagnais à l'époque la FDJ. Je l'ai également rencontré plusieurs fois au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, où j'enseignais, et où lui passait son diplôme de manager général de club sportif professionnel.Très bien, j'ai fait sept Championnats de France avec eux, dont six gagnés. C'est la seule compétition sur laquelle j'allais avec la FDJ. Car sur le Tour, en règle générale, je suis là avant, au départ, puis sur les étapes de repos, mais pas vraiment pendant. La première année, la FDJ n'avait pas gagné le Championnat de France depuis dix ans. Avant la compétition, lors d'un stage en décembre, j'ai dit bêtement :Manque de chance, ou tant mieux, Nacer Bouhanni a gagné le championnat pour la première fois, donc j'ai dû la raser. Maintenant, je laisse pousser ma barbe aussi. Comme ça, je prends moins de risques.À l'origine, il m'a appelé pour que je vienne motiver et dynamiser son équipe sur une journée de repos lors du Tour de France 2010. C'était du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, et le lendemain, Sandy Casar a gagné, donc ça a lancé notre collaboration avec Marc. Une semaine après, le directeur sportif de Bouygues-Telecom