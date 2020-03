Denis Brogniart : "J'ai une sincère admiration pour Nicolas Seube"

Dingue de sport et supporter du Stade Malherbe de Caen, Denis Brogniart, arbitre officiel mythique de Koh-Lanta depuis 2002, profite du confinement pour évoquer son rapport au foot alors que la réunification se prépare sur l'archipel de Kadavu.

"J'allais aux matchs à la Meinau avec mon père, qui était banquier et qui s'occupait notamment des finances de certains joueurs de l'époque. Il a par exemple été le banquier de Carlos Bianchi."

Pour moi, ça a commencé à la fin des années 70. J'habitais Strasbourg et c'est l'époque où le club est remonté en D1. On était alors en 1977 et deux ans plus tard, le Racing a été sacré champion de France pour la première fois de son histoire, ce qui serait totalement insensé aujourd'hui. D'ailleurs, Monaco est remonté en même temps que Strasbourg et a été champion dans la foulée, en 78.Tu as donc deux clubs promus en D1 qui ont été champions de France à tour de rôle : immense. C'est là que j'ai vraiment commencé à aimer le foot, parce que j'allais aux matchs à la Meinau avec mon père, qui était banquier et qui s'occupait notamment des finances de certains joueurs de l'époque. Il a par exemple été le banquier de Carlos Bianchi. Résultat, j'avais la possibilité d'aller voir les matchs, dans de bonnes conditions, de saluer les joueurs : Dominique Dropsy, Léonard Specht, Joël Tanter, Yves Ehrlacher, Francis Piasecki... Il y avait aussi Albert Gemmrich, avec qui je garde encore des rapports très affectueux. C'était le grand Strasbourg et c'est aussi ça qui a contribué au début de la construction de mon petit rêve : je voulais être Thierry Roland.J'étais un dingue de sport. À l'époque, il n'y avait que trois chaînes et, c'était le soir. Je me battais pour le regarder, parfois en cachette, je ne ratais pas un tournoi de tennis... Et les gens que je regardais avec envie, c'était les journalistes de sport. Je ne loupais jamais, par exemple. Impossible. J'étais tellement névrosé par le sport que le samedi soir, quand je ne pouvais pas écouter le multiplex parce que j'étais contraint d'accompagner mes parents à une soirée ou à un dîner, je l'enregistrais et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com