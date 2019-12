Denis Bouanga : "J'ai besoin de m'amuser dans mon métier"

Laissé au repos ce jeudi pour le déplacement de Saint-Étienne, déjà éliminé de Ligue Europa, à Wolfsburg (21h), Denis Bouanga peut enfin souffler après des dernières semaines riches en but et en sensations positives. L'occasion pour l'international gabonais de 25 ans de rappeler les règles d'un bon chambrage, de dérouler un parcours bosselé et de se projeter sur le prochain challenge : le PSG dimanche soir à Geoffroy-Guichard.

Un départ historique pour Claude Puel avec les Verts

J'ai toujours été porté vers l'avant et attiré par le but adverse, que ça soit pour marquer ou faire la passe. Mais depuis que je suis ici, je sens la confiance qui est placée en moi. Passer de Nîmes à Saint-Étienne, c'était l'occasion de voir si j'avais le niveau pour passer un cap. Il fallait que je me lâche un peu plus. C'est ce que me répétait Ghislain Printant, puis Claude Puel. Aujourd'hui, je ne me pose plus de questions, si ce n'est celle de me donner le maximum sur le terrain. Pour l'instant, ça tourne bien pour moi et ça tourne bien pour Saint-Étienne.Non, mais je devais me mesurer dans un club plus huppé que les précédents. L'intérêt des Verts m'a fait beaucoup de bien : ça m'a fait prendre conscience que j'avais les capacités pour évoluer dans un club du haut de tableau.Contre Lyon, le coach a eu les mots qu'il fallait. Il m'a dit : "" C'est pour ça que ça a marché. Quand je suis arrivé ici, c'était pour jouer en tant qu'ailier, mais les coachs m'ont dit que j'avais les moyens d'élargir ma panoplie. Le premier à avoir dit ça, c'était Ghislain Printant, et Claude Puel m'utilise aujourd'hui à différents postes, que ça soit sur un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com