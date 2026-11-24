Démographie : les régions françaises devraient toutes atteindre leur pic de population avant 2070, selon l'Insee

Illustration. Les mains d'une personne âgée, à Pont-Audemer, le 27 août 2025. ( AFP / JOEL SAGET )

Mayotte sera le seul territoire à poursuivre sa croissance démographique au cours des prochaines décennies.

En 2026, la France compte 69,1 millions d'habitants, un nombre qui progresse légèrement chaque année. Avec des naissances en baisse, des décès en hausse et un flux migratoire positif, la population française atteindrait un maximum de 69,8 millions d'habitants en 2037 , selon un scénario envisagé par l'Institut national de la statistique récemment présenté et détaillé ce mardi par région. La population diminuerait ensuite progressivement pour s'établir à 65,9 millions d'habitants en 2070 .

Dans certaines régions, comme en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hauts-de-France, le pic de population a déjà été atteint, en 2015.

Le Centre-Val-de-Loire et la Normandie devraient atteindre leur pic au cours des prochaines années, avant 2030, estime l'Insee dans ce scénario.

La plupart des autres régions connaîtraient leur pic après 2037, l'année pivot au niveau national . Ce serait le cas par exemple de l'Ile-de-France en 2045, de la Bretagne en 2050 et en Provence-Alpes-Côte d'Azur au début des années 2050.

Dans l'Hexagone, c'est la Corse qui connaîtrait le pic le plus tardif, en 2064, relève l'Insee.

Outre-mer : Mayotte, l'exception démographique

Côté Outre-mer, le pic démographique est intervenu dès 2006 en Martinique et en 2011 en Guadeloupe. Leur population continuerait de diminuer. La Guyane et La Réunion atteindraient leur point culminant de population en 2052 et 2053.

Le nombre d'habitants continuerait d'augmenter seulement à Mayotte, au moins jusqu'à l'horizon de la projection en 2070.

Par ailleurs, toutes les régions seraient concernées par un vieillissement rapide de la population, pointe l'Insee.

En 2070, les 65 ans ou plus représenteraient "au moins un tiers de la population dans près de neuf départements sur dix". La Bretagne serait la région la plus âgée.

La part des moins de 20 ans reculerait partout, "bien plus que celle des 20 à 64 ans".