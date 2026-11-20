L'économiste franco-américain Gabriel Zucman lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'économiste franco-américain Gabriel Zucman plaide pour une démocratisation de la gouvernance des entreprises d'intelligence artificielle, dont les modèles lucratifs se nourrissent des savoirs de l'humanité, dans un entretien vendredi avec l'AFP au lendemain de l'entrée en Bourse historique d'Anthropic.

Pour assurer la victoire des "forces démocratiques" sur "l'oligarchie internationale", M. Zucman défend aussi l'instauration d'un impôt exceptionnel permettant de régulariser les "impayés" des ultra-riches, en sus d'un prélèvement minimum sur leur patrimoine, ainsi qu'un mécanisme pour garantir l'indépendance des médias.

Avec une centaine d'intellectuels, il a co-signé un manifeste qui alerte sur l'explosion des richesses des milliardaires qui, accompagnée d'une concentration des pouvoirs, menace la démocratie. Le document sert de base à un sommet sur le sujet qui réunira samedi à Paris économistes, dont des prix Nobel, personnalités politiques, philosophes, etc.

QUESTION : Outre un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, le manifeste prône l'instauration d'un impôt avec un taux de 25 % par exemple qui permettrait de régulariser les "impayés" des plus fortunés, et rapporterait quelque 250 milliards d'euros en France. En quoi consiste-t-il ?

REPONSE : "L'impôt plancher est nécessaire parce que les études ont démontré qu'il y a un problème d'injustice fiscale dans tous les pays. En France, les milliardaires paient deux fois moins d'impôts relativement à leurs revenus que le reste de la population.

Et le fait que les très grandes fortunes ont tellement explosé au cours des dernières années est en grande partie dû au fait qu'elles ont payé peu d'impôts. (...) Dans ce contexte-là, il est tout à fait justifié de proposer une forme de rattrapage, de régularisation des impayés passés.

À la différence des impôts sur le capital, des impôts exceptionnels qui ont pu exister historiquement, on pourrait permettre aux contribuables concernés de déduire les impôts dont ils se seraient bien acquittés au cours des quinze dernières années."

Q : La Californie a récemment rejeté par référendum un projet d'impôt ponctuel sur la fortune des milliardaires, et l'impôt plancher n'a pas passé le cap du Parlement français. Pensez-vous qu'une telle taxation sera un jour instaurée ?

R : "On est au tout début du mouvement international pour la taxation des ultra-riches, qui a commencé en 2024 quand le G20, sous la présidence du Brésil, a inscrit cette question à l'ordre du jour.

L'économiste franco-américain Gabriel Zucman lors d'une conférence de presse à Paris le 1er octobre 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

En quelques années, le début d'un mouvement international s'est enclenché. L'histoire montre que ce sont des batailles qui mettent du temps tout simplement parce que les fortunes se défendent avec les moyens à leur disposition.

À mesure que les citoyens s'approprient davantage ces propositions, je pense que l'on peut avec confiance envisager une adoption dans les années qui viennent. Et si ce n'est pas la Californie qui le fait en premier, ce sera un autre pays."

Q : Pour les médias, le manifeste propose la création d'un "droit de révocation" des actionnaires privés par les salariés, dans certaines conditions. Pourquoi ?

R : "Ce n'est pas juste avec un impôt plancher de 2 % qu'on va permettre aux forces démocratiques de l'emporter contre les forces oligarchiques.

Il faut renforcer les infrastructures de la démocratie, en particulier garantir l'indépendance des médias vis-à-vis des pressions oligarchiques et des formes d'ingérence des grandes fortunes qui possèdent une grande partie de la presse privée dans beaucoup de pays, dont la France."

Q : Des chercheurs, responsables politiques et même cadres d'entreprises d'IA ont alerté sur les dangers de l'IA. Vous dénoncez de votre côté le modèle lucratif de l'IA et appelez à une démocratisation de la gouvernance de ces entreprises.

R : "Il faut garantir un accès équitable au savoir et aux connaissances que l'intelligence artificielle est en train de s'approprier.

L'économiste franco-américain Gabriel Zucman, à Paris le 12 juin 2024 ( AFP / JOEL SAGET )

L'IA siphonne tous les savoirs du monde entier, ensuite les recombine et propose aux utilisateurs d'y accéder moyennant un abonnement. Tout ce processus d'accaparement des savoirs, pour le moment, n'est soumis à quasiment aucune gouvernance et toutes les décisions sont laissées à la discrétion de quelques oligarques de la Silicon Valley.

Compte tenu du fait que ces sociétés s'approprient les savoirs de l'humanité, il ne serait pas absurde qu'elles appartiennent à l'ensemble de l'humanité sous la forme d'une fondation à but non lucratif."