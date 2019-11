Démission du président Morales : comment la Bolivie a basculé dans le chaos

Forcé de quitter le pouvoir après quatorze années de règne, le bolivien Evo Morales, premier président amérindien et dernier survivant de la vague rose sud-américaine des années 2000, laisse un pays déchiré et en proie au chaos.Une accumulation de maladresses politiques. Le dirigeant socialiste paie cash une série d'erreurs politiques. Tout a commencé à se dérégler avec le référendum perdu du 21 février 2016 dont le président bolivien avait promis de respecter les résultats « quels qu'ils soient ». Il proposait de réviser l'article 168 de la Constitution de 2009, ce qui lui aurait permis de briguer un quatrième mandat présidentiel. Mais 51 % des électeurs ont répondu « non ». Malgré sa promesse, l'homme fort de La Paz, qui n'a pas fait émerger de successeur au sein du Mouvement pour le socialisme (MAS), va se représenter à la présidentielle du 20 octobre dernier. D'abord donné en ballottage, il est finalement proclamé vainqueur quatre jours plus tard dans des conditions jugées suspectes. L'Organisation des Etats américains demande l'annulation du premier tour. L'opposition libérale, conduite par l'ex-président Carlos Mesa, conteste dans la rue. Une grève générale et des mutineries de policiers éclatent, obligeant Morales à faire machine arrière en promettant un nouveau scrutin. Trop tard : dimanche après-midi, le général Kaliman, chef de l'armée appelle publiquement le président à démissionner « pour le bien de la Bolivie ». Quelques heures plus tard, le dirigeant andin annonce qu'il « renonce ».Le divorce avec les couches urbaines. Ancien dirigeant syndical qui a connu une jeunesse misérable, Evo Morales n'a pas à rougir de son bilan. Il aura multiplié par trois le PIB du petit pays andin, assuré la reprise en mains par l'Etat de ses ressources minières et gazières, développé les infrastructures et les écoles et réduit les inégalités. Très populaire dans les campagnes, ...