Démission de Jean-Paul Delevoye : Emmanuel Macron perd son «Monsieur Retraites»

« Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables... » Ces mots, lâchés par un conseiller ministériel quelques minutes après la démission de Jean-Paul Delevoye, en disent long sur la célérité avec laquelle l'exécutif entend tourner la page. Il faut dire que cette affaire plonge le sommet de l'Etat dans un embarras rarement atteint.Voilà le haut-commissaire aux Retraites, macroniste de la première heure, contraint de faire ses valises pour cause d'« oublis » en cascade sur sa déclaration d'intérêts, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 17 décembre. Le président Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe affronteront donc ce 13e jour de grève et un front syndical désormais uni sans leur « Monsieur retraites ».Dans les rangs de la majorité, certains y voient « une première concession » aux manifestants. « Il valait mieux anticiper pour passer ce mardi », estime un macroniste. Un ministre refait le film : « A l'Assemblée, on aurait eu quinze questions sur Delevoye. »«Il avait déjà pris sa décision»Drôle de changement de ton après un week-end entamé avec l'idée « de faire le dos rond jusqu'à Noël », dixit un conseiller ministériel. Et passé à réciter les éléments de langage pour défendre la « bonne foi » de Delevoye. Les révélations du Monde, samedi, sur sa deuxième déclaration d'intérêts, dans laquelle il reconnaît finalement treize mandats, ainsi que les alarmantes remontées de terrain sur le thème « personne ne comprend pourquoi on garde Delevoye », ont changé la donne.L'intéressé finit, selon l'Elysée, par adresser lundi matin « une lettre manuscrite » à Emmanuel Macron, lui présentant sa démission. « Le premier réflexe du président a été de saluer le travail fait, son esprit de responsabilité et même d'exemplarité, rare dans la vie publique », rapporte son entourage. Le chef de l'Etat ...