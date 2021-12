Démission de Griset: Castex salue son "esprit de responsabilité"

Le Premier ministre Jean Castex a "pris acte de la démission d'Alain Griset" à la suite de la condamnation du ministre délégué aux PME à six mois d'emprisonnement avec sursis, et "salué l'esprit de responsabilité qui a fondé cette décision".

"Le Premier ministre tient à remercier Alain Griset pour le remarquable travail accompli au sein du collectif gouvernemental, en particulier au plus fort de la crise sanitaire", a indiqué Matignon.

"Alain Griset a été durant ces 18 mois un interlocuteur apprécié, fiable et exigeant pour les entrepreneurs, les indépendants, les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, dans une période éprouvante pour les entreprises", ont encore poursuivi les services du Premier ministre.

M. Griset a été condamné mercredi en première instance pour "déclaration incomplète ou mensongère" de sa situation patrimoniale. Sa peine a été assortie d'une inéligibilité de trois ans avec sursis. Il prévoit de faire appel.

En prononçant son jugement, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que M. Griset "avait fait le choix de dissimuler une partie substantielle de son patrimoine" et relevé deux éléments aggravants: les fonds en cause étaient hébergés dans une banque française et il a "fait preuve d'une réelle volonté de dissimulation".

Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a pour sa part estimé que son ancien collègue au gouvernement avait "fait un geste de responsabilité" en démissionnant.

"C'est une décision d'un ministre qui veut aussi que l'action du gouvernement puisse être conduite dans des conditions de sérénité", a-t-il encore considéré.

Le patron des sénateurs marcheurs au Sénat, François Patriat, a quant à lui indiqué souhaiter "que la décision d'appel intervienne suffisamment vite avant la fin du quinquennat pour qu'il soit réhabilité et puisse poursuivre son action".

S'il a dit "regretter à titre personnel" sa démission, M. Patriat a toutefois convenu que "dans la période ultra sensible que l'on connaît, retenir un ministre qui est condamné, ce n'est pas tenable".