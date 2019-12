Démission de Delevoye : cette déclaration de patrimoine que l'on ne verra jamais

Une déclaration peut en cacher une autre... et les ennuis qui vont avec. Après les « oublis » en cascade de Jean-Paul Delevoye révélés la semaine dernière sur sa déclaration d'intérêts, et qui l'ont poussé ce lundi à la démission, un autre voile a - failli - être levé. Tout le monde avait désormais les yeux rivés sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour guetter la mise en ligne de sa deuxième déclaration obligatoire. Il s'agit de la déclaration de patrimoine du haut-commissaire aux Retraites, qui était toujours « en cours de vérifications » au moment de sa démission, selon nos informations. «Manque de sérieux vis-à-vis de la chose privée»Si cela traîne autant, c'est parce que les services de contrôle de cette instance, créée en 2013 après l'affaire Cahuzac, ont levé un lièvre. C'est le haut-commissaire lui-même qui nous l'a confié il y a quelques jours, lors d'un long échange. Jean-Paul Delevoye s'était d'abord dit étonné que cette déclaration ne soit pas déjà publiée sur le site de la HATVP. Puis se reprenant, après un instant de réflexion, il s'est tout à coup souvenu qu'il avait dû la refaire. « Je m'étais trompé sur ma situation patrimoniale, j'avais aussi mis le patrimoine de ma femme. On (NDLR : la HATVP) m'a dit de le corriger, car je devais indiquer mon seul patrimoine. »Une erreur parmi les nombreux autres « oublis » déjà avoués, qu'il attribuait, nous déclarait-il alors, à son « manque de sérieux vis-à-vis de la chose privée ». « J'avoue, autant je suis rigoureux sur les budgets publics, autant c'est ma femme qui s'occupe de tout ce qui est l'administratif » de la maison Delevoye. Et de nous préciser : « Mais c'est moi qui ai rempli mes deux déclarations. » LIRE AUSSI > Affaire Delevoye : ses treize mandats passés au cribleIl y a deux jours pourtant, Jean-Paul Delevoye indiquait à nos ...