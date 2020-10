Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Demi-tarif pour Clermont contre le Stade Français Reuters • 19/10/2020 à 00:16









Demi-tarif pour Clermont contre le Stade Français par Adonis Vesin (iDalgo) Une belle victoire, mais sans bonus offensif. Clermont a déroulé contre le Stade Français (41-27) avec cinq essais (Pélissié, Lapandry, Bézy x2, essai de pénalité). Veainu (0-7, 2e) avait pourtant lancé les Franciliens après un coup de pied de Fickou mais l'ASM a ensuite déroulé son rugby. Pourtant, les Jaunards, bonus en poche, ont cédé leur précieux point en fin de partie. Une double infériorité (Beheregaray 65e, Timani 72e) a permis à Naivalu (73e) de franchir la ligne. Au soir de cette cinquième journée de Top 14, Clermont se hisse au quatrième rang derrière Pau. Paris glisse à la dixième position.

