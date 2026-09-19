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Dembélé et Kvaratskhelia se font des papouilles en interview
information fournie par So Foot 19/09/2026 à 14:41
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Dembélé et Kvaratskhelia se font des papouilles en interview

Dembélé et Kvaratskhelia se font des papouilles en interview

« Non, c’est toi le plus beau ! / Non c’est toi ! » S’il reste un peu plus d’un mois avant qu’il ne soit décerné (le 26 octobre à Londres), le Ballon d’or fait déjà tourner les têtes. Si certains sont en pleine auto-promotion assumée, du côté du PSG la stratégie est différente : tout pour Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, sans distinction . Au point de voir les deux attaquants, complices sur le terrain, se renvoyer les fleurs en interview. « Je serais très content , susurre ainsi le tenant du titre, questionné par Ligue 1+ sur la possibilité de voir son coéquipier lui succéder. Pa rce qu’il le mérite aussi. La saison qu’il a faite a été exceptionnelle. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. C’est pour ça qu’il mériterait d’être Ballon d’or. »

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