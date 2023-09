Dembélé et Coman : où sont les stats ?

Entre deux pépins physiques, Ousmane Dembélé et Kingsley Coman restent indéboulonnables dans le groupe France de Didier Deschamps. Si les deux ailiers ont des qualités précieuses, ils peinent à être décisifs, et cela se remarque quand Kylian Mbappé et Olivier Giroud ne sont pas de la partie.

Beaucoup de choses sont très anecdotiques dans un match amical de rentrée entre deux sélections, même quand il s’agit d’un Allemagne-France. Reste qu’un but vaut un but, et celui d’Antoine Griezmann inscrit sur penalty en fin de partie a permis au capitaine d’un soir de grimper encore plus dans les tableaux de statistiques, rappelant à ceux qui avaient encore un doute la place majeure du blond platine dans la grande histoire des Bleus. Le Colchonero fêtait ce mardi sa 123 e cape, ce qui lui a permis de rejoindre l’illustre Thierry Henry à la 4 e place. Il n’est plus qu’à sept réalisations d’égaler le nouveau sélectionneur des Espoirs au classement des buteurs (44 pions pour Griezmann). Le numéro 7 trône déjà tout en haut de celui des passeurs (28 offrandes, officiellement). Des chiffres qui ne font peut-être pas rêver Kylian Mbappé, qui sait au moins qu’il passera devant son coéquipier concernant les buts dans quelque temps, mais qui peuvent faire saliver les autres attaquants français, notamment Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, qui peinent toujours à être décisifs sous le maillot bleu.

<iframe loading="lazy" title="France 4-2 Suède, le résumé I FFF 2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/C1eU15FGSK4?start=220&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com