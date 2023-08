information fournie par So Foot • 12/08/2023 à 17:38

Dembélé désigne Mathieu Bodmer comme sa « légende du PSG préférée »

Évreux connexion.

Officiellement dixième recrue du PSG depuis ce samedi matin, Ousmane Dembélé s’est plié au traditionnel exercice des questions personnelles pour se dévoiler – un peu – à ses nouveaux supporters. Et comme pour chaque arrivant, l’ancien Blaugrana a dû désigner sa légende préférée du club de la capitale. Et c’est peu dire que le bonhomme a eu une réponse inattendue, désignant Mathieu Bodmer (passé par le Parc des princes entre 2010 et 2013), lui aussi originaire d’Évreux.…

TB pour SOFOOT.com