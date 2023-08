Dembélé au PSG : le transfert de l'année 2020

Arlington, Texas, United States: Barcelona's Ousmane Dembele celebrates his first period goal during the Soccer Champions Tour game between Barcelona and Real Madrid played at AT&T Stadium on Saturday July 29, 2023. (Photo by Javier Vicencio / Eyepix Group/Sipa USA) - Photo by Icon sport

Dembouz est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain, quittant le FC Barcelone après six années mitigées. Un transfert qui semble avoir quelques années de retard, et dont on ne sait pas trop quoi attendre.

Marco Asensio, Milan Škriniar, Manuel Ugarte, le revenant Xavi Simons, Lucas Hernández, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé. Le mercato estival du PSG continue de se dévoiler, et les décideurs parisiens semblent avoir une quête depuis juin : oser des paris, et les faire fructifier. La venue de l’attaquant du FC Barcelone – bouclée vendredi contre une cinquantaine de millions d’euros – est sans doute la plus clinquante de l’intersaison, mais a de quoi interroger. Car durant ses six ans en Catalogne, l’international français (37 apparitions, 4 buts) a définitivement embrassé le costume de ce joueur fragile, absent un mois sur deux, au talent trop souvent bridé et aux saisons qui ne ressemblent pas à grand chose. Avec ce sixième renfort, c’est le staff médical francilien qui peut commencer à suer.

Le rookie devenu has been

Surtout, ce recrutement peut surprendre par sa temporalité : en 2023, signer Ousmane Dembélé ne ressemble plus vraiment à un très gros coup, tant on a attendu de sa part un exercice référence qui n’est plus jamais revenu, depuis le banger que fut sa cuvée 2016-2017 avec le Borussia Dortmund (49 sorties toutes compétitions confondues, 10 pions, 21 offrandes et le trophée de rookie de l’année en Bundesliga). Ainsi, ce transfert semble bien avoir trois, quatre voire cinq ans de retard, et symbolise aussi le changement de direction du Paris Saint-Germain dans ce game , peut-être par défaut : on voit arriver des promesses, des gros noms à la relance, mais plus de prétendants au Ballon d’or encore à leur apogée.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com