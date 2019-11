Demain, quelle viande mangerons-nous ? Un débat du Monde Festival

Prix, impact sur la santé, considérations environnementales, maltraitance animale... la viande fait l'objet de nombreuses critiques. Paul Shapiro, Hugo Desnoyer, Emilie Jeannin et Bruno Laurioux en ont débattu au Monde Festival.

A l'échelle mondiale, la consommation de produits carnés, le plus souvent issus d'élevages industriels, ne cesse de grimper, malgré les appels scientifiques et médicaux à plus de « flexitarisme ». Le régime végétarien, décrit comme meilleur pour la santé ou la planète, reste cependant très minoritaire. Si des éleveurs s'engagent à mieux traiter leurs animaux et défendent une solution plus respectueuse de leurs bêtes, d'autres estiment que seule la viande de laboratoire, produite in vitro, peut permettre de proposer un produit équivalent, moins polluant et sans souffrance animale. Alors demain, quelle viande mangerons-nous ?

Paul Shapiro, auteur de Clean Meat, le boucher Hugo Desnoyer, l'éleveuse Emilie Jeannin et l'historien Bruno Laurioux en ont débattu samedi 5 octobre à l'Opéra Bastille. Une rencontre animée par Joséfa Lopez et Mathilde Gérard, journalistes au Monde.

