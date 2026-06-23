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Demain ne meurt James
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 09:03

Demain ne meurt James

Demain ne meurt James

Deux James Rodríguez coexistent. Celui du Mondial 2014, meilleur buteur de la compétition et machine à bombazos , et son fantôme. Peu transcendant contre l’Ouzbékistan, James Rodríguez interroge sur sa réelle capacité à porter les Cafeteros lors de ce Mondial. Jusqu’à quand ?

Nous, émotifs et amoureux du beau football, avons tous en mémoire ce 28 juin 2014 où James Rodríguez illuminait le Maracanã d’un superbe enchaînement : contrôle de la poitrine, reprise de volée millimétrée et frappe pure, Fernando Muslera est battu. Pour la première fois de son histoire, la Colombie rejoignait les quarts de finale d’un Mondial. Douze ans plus tard, lors de l’entrée en lice des Cafeteros contre l’Ouzbékistan, et au crépuscule d’une carrière pas exactement à la hauteur de son talent, James Rodríguez laissait jaillir les larmes au moment d’entonner l’hymne colombien. Nous aussi, parce qu’on commence à se faire à l’idée que James ne pourra plus jamais refaire ce genre de dingueries.

Qu’est-ce qui est jaune et qu’on attend ?

Dans la belle équipe qu’était l’AS Monaco des années 2010, on aurait tous juré que ce Colombien au jeu chaloupé et au pied gauche magique allait devenir un grande jugador . Ça, c’était compter sans un corps beaucoup trop fragile pour durer au plus haut niveau. Depuis la Coupe du monde 2014, le natif de Cúcuta aura connu pas moins de 41 blessures et raté au passage un total de 146 matchs. Un crève-cœur, d’autant plus qu’il avait réussi à s’imposer au Real Madrid pour sa première saison avec les Merengues , signant un très bon bilan de 17 buts et 18 passes décisives en 45 matchs. La suite sera moins convaincante, et laisse place à un tour du monde : Allemagne, Qatar, Angleterre, Brésil, Mexique… Pour ne rien gâcher, les tuiles tombent en pagaille : menacé par l’ICE en début d’année, agressé deux fois au Mexique, hospitalisé pour déshydratation… Bref, une carrière qui ressemble à un long chemin de croix.…

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com

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