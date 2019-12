Un touchant documentaire rend hommage à la documentariste Carole Roussopoulos et à l'actrice et réalisatrice Delphine Seyrig, ardentes autant que marrantes féministes.

De même qu'on dit « Quel bonhomme ! », on osera dire, avec admiration et respect, « Quelles bonnes femmes ! » de ces « insoumuses » dont un documentaire touchant fait le portrait : la documentariste Carole Roussopoulos (1945-2009) et l'actrice et réalisatrice Delphine Seyrig (1932-1990) - ainsi que, plus discrètement évoquée, la réalisatrice Ioana Wieder (née en 1932).

Les trois amies devaient fonder en 1975 le collectif Insoumuses puis, en 1982, le Centre audiovisuel Simone-de-Beauvoir dont la mission était de mettre « au cœur de leurs objectifs la conservation et la création des documents audiovisuels qui ont alors pu être recensés concernant l'histoire des femmes, leurs droits, leurs luttes, leurs créations ».

A l'origine, Carole, la Franco-Suisse, avait souhaité faire le portrait de sa « copine » Delphine, et plus particulièrement de son rapport à la caméra dont, en tant que réalisatrice, elle aura une « utilisation subversive ». La mort empêchera Carole Roussopoulos de mener son projet à bout, que reprendront ses enfants, Alexandra et Géronimo, et Callisto McNulty, sa petite-fille.

Mais ce film, constitué de nombreux documents d'archives, aux images parfois fragiles, est autant le portrait de Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig que celui d'une époque de combats - féministes au premier chef, mais pas seulement - qu'elles vont, avec leur amie Ioana Wieder, documenter grâce à un travail vidéographique.

