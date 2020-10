Delphine Cascarino : "J'ai l'impression d'être déjà en décembre"

Elue meilleure joueuse de la dernière finale de la C1 féminine, Delphine Cascarino n'a que 23 ans mais déjà un palmarès long comme le bras. Avant de recevoir Guingamp, ce vendredi soir à 20h45, et tenter d'enchaîner une sixième victoire de rang, la flèche de l'attaque lyonnaise revient sur une année pas comme les autres et discute du futur, en club comme en sélection.

C'est très bizarre et physiquement parlant, on est un peu plus fatiguées qu'en temps normal. Avec la reprise de la C1 au moins du juin, on a l'impression d'être déjà en décembre et que les vacances de Noël vont arriver. Alors que non en fait, on n'en est qu'à la cinquième journée de championnat et il nous reste encore plein de matchs avant la trêve.On essaie de rester au top malgré les départs de joueuses comme Lucy Bronze à Manchester City, Alex Greenwood à Manchester United ou Shanice van de Sanden à Wolfsburg. En plus de ça, on a encore beaucoup de blessées. Mais ce qui fait notre force avant tout, c'est qu'on a une profondeur de banc suffisante pour les remplacer et c'est ce qui explique qu'on ne se laisse pas arrêter. On l'a vu contre Dijon,une équipe qui nous a posé des problèmes ces deux dernières années, et qu'on vient de battre 2-0. Ca nous rend optimistes pour la suite. A Lyon, on a l'habitude de ne jamais gagner avec la même équipe, je n'ai donc pas d'inquiétudes pour le reste de la saison.C'est l'ossature du groupe. On a des cadres comme Amandine (Henry), Wendie (Renard), Sarah (Bouhaddi), ou Amel (Majri) qui sont là depuis des années et savent bien accueillir les nouvelles. D'un côté, elles n'ont pas le choix que de devoir s'adapter à nous, mais au final, on remarque que la cellule recrutement fait du bon boulot