Delphine Brunet : « Voir ses légumes pousser, cela incite forcément à cuisiner »

Auteure et styliste culinaire, la cofondatrice de la revue « 180 °C » a longtemps eu un rapport compliqué à l'alimentation. Elle raconte comment est née sa passion pour la cuisine et l'idée d'en faire son métier.

« Enfant, je ne mangeais rien. Je triais tout ce qui arrivait dans mon assiette, je prenais une ou deux bouchées en laissant une couronne de déchets, je cachais même des morceaux sous mon coussin. C'était un calvaire, pour ma mère comme pour moi. Nous habitions une grande maison à Clermont, dans l'Oise, il y avait une cloche qui signalait l'heure du déjeuner ou du dîner, et quand je l'entendais sonner, un nœud se formait dans mon ventre.

Je n'ai jamais vraiment analysé d'où venait le problème. Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'étais chez des amis ou chez mes grands-parents, ce n'était pas un sujet. Car seule ma mère se faisait un sang d'encre pour moi, et je crois que de ce fait elle voulait trop bien faire : voyant que je ne mangeais pas, elle essayait de me gaver et me servait des assiettes énormes. Évidemment, plus mon assiette était remplie, moins j'avais faim.

Des repas comme on joue à la dinette

Ma mère cuisinait bien, mais je crois que sa cuisine était trop nourrissante, trop riche, trop saine pour l'enfant difficile que j'étais. J'aimais les choses légères et insipides, les bouillons clairs avec trois vermicelles dedans, et elle faisait des plats en sauce, des ragoûts, des potages pleins de légumes bien parfumés... Le poireau, par exemple, c'était l'infamie totale pour moi : ce légume qui pue, plein de fibres et de filaments, cela me faisait horreur.

Mon rapport à la nourriture s'est apaisé lorsque je suis partie de chez moi, à 19 ans, pour suivre une école d'arts appliqués à Paris. Pendant deux ans, livrée à moi-même, j'ai mangé n'importe quoi : des tartines de Nutella, des pains au chocolat, que des choses sucrées, uniquement ce qui me faisait plaisir. Puis j'ai commencé à cuisiner.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr