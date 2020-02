Délits financiers au SC Bastia: des fonctionnaires des impôts en garde à vue

Le Sporting Club de Bastia, placé en liquidation judicaire depuis le 5 septembre 2017 ( AFP / YANNICK GRAZIANI )

Plusieurs fonctionnaires des impôts de Haute-Corse ont été placés jeudi en garde à vue à la police judiciaire d'Ajaccio dans le cadre d'une enquête sur des délits financiers du club de football SC Bastia, en liquidation judiciaire, a-t-on appris de sources concordantes.

Ces gardes à vue de fonctionnaires de la direction départementale des finances publiques de Haute-Corse visent à comprendre pourquoi ce club a pu bénéficier d'aménagement d'impôts pendant des années et s'il y a eu un "soutien abusif" des services fiscaux, ont expliqué à l'AFP ces sources.

Contacté par l'AFP, le parquet de Bastia n'a fait aucun commentaire sur cette affaire.

En février 2019, un expert-comptable et un commissaire aux comptes avaient été mis en examen notamment pour "participation à une association de malfaiteurs", dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux dans cette affaire. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Plusieurs perquisitions entre avril et juin 2018 avaient permis de saisir de "nombreux documents bancaires et comptables" et d'établir "que les règles et principes de comptabilité n'avaient pas été respectées", avait indiqué en février 2019 le parquet de Bastia.

La SASP Sporting Club Bastia, ancien gestionnaire du club relégué administrativement en National 3, avait été placé en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017.

Le club, qui évoluait jusqu'à la saison 2016-2017 en Ligue 1, affichait lors de son placement en liquidation une dette de 21 millions d'euros, pour des actifs estimés à 10 millions d'euros. Il employait 47 salariés dans son administration et était débiteur envers une série d'entreprises insulaires.

Côté sportif, le club, repris depuis mi-août 2017 par deux entrepreneurs bastiais Claude Ferrandi et Pierre-Noël Luiggi, a connu une interminable dégringolade. Relégué en L2 sur le terrain à l'issue de la saison 2016-2017, il a ensuite été rétrogradé administrativement en National 1 (nouveau nom du National, 3e division) par la DNCG, le gendarme financier du football, à cause de ses difficultés budgétaires.

La sanction a été confirmée en appel, puis par un avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Mais la DNCG et le Comité exécutif de la Fédération française de football n'ayant pas validé le budget bastiais pour le National 1, le SCB a dû finalement évoluer en National 3.

cor-mc/bbm/rhl