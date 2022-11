Delio Onnis: "J'aime qu'un but soit une construction collective"

Il est donc le premier de notre top 1000 des plus grands joueurs de la première division. Champion de France 1978 et meilleur buteur de l'histoire du football hexagonal, Delio Onnis partage désormais sa vie entre Monaco et l'Argentine, la patrie de son enfance. À 74 ans, celui qui a empilé les pions à Reims, Monaco, Tours, puis Toulon revient avec beaucoup d'humilité sur une carrière qu'il estime devoir autant à son adresse de finisseur qu'aux passes ciselées de ses coéquipiers.

"Si Mbappé reste au PSG, je peux te dire qu'il va me dépasser. Et facilement."

Évidemment, c'est beaucoup trop pour moi. Sincèrement, je ne sais pas si je le mérite, mais je suis vraiment, vraiment touché. J'accepte ça avec beaucoup de bonheur, je suis très content, pour moi et pour ma famille.Je suis à la retraite. Je reviens périodiquement en Argentine - j'y suis en ce moment -, parce que ma maman de 95 ans est un peu fatiguée. Mais j'habite à Monaco avec ma famille.Sincèrement, ça m'est arrivé de me poser la question. Ce n'est pas un titre, mais je suis très heureux d'avoir cette distinction. Même si je sais qu'un jour, je serai battu. Si Mbappé reste au PSG, je peux te dire qu'il va me dépasser. Et facilement.Enfant, en Argentine, j'étais gardien de but, avant qu'on ne me replace au poste d'attaquant. Pour moi, ce sont deux positions intimement liées. Il y a un rapport à la cage qui s'installe. L'avant-centre et le gardien de but sont connectés, plus que tout autre joueur à mon sens. Quand tu te mets dans la peau d'un gardien, tu apprends des choses qui te serviront comme attaquant, et inversement. Par exemple, en tête à tête avec le portier, quelle jambe d'appui le gardien va utiliser pour se détendre et pourquoi.Non, ça c'est une légende urbaine ! Je vais te dire un truc : je ratais pas mal d'occasions. Ça m'était assez insupportable. Ce n'est pas exagéré de parler d'obsession. Je vais te raconter une histoire : un jour, à Tours, on a gagné un match contre Brest 5 à 1, j'ai mis un triplé. Le soir du match, je ne pouvais pas dormir.