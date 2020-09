Délinquance : Jean-Luc Mélenchon revendique un "changement de pied" sur la sécurité

Le leader de la France insoumise a rejeté tout "angélisme" dans les positions de son camp en terme de politique sécuritaire, face aux critiques qui selon, l'accusent d'avoir "un goût secret pour les délinquants".

A l'occasion d'un colloque consancré à la sécurité, le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est décrit en pragmatique, défendant une politique fondée sur l'"efficacité" de la prévention au contraire de celle du ministre de l'Intérieur. Les propos controversés de Gérald Darmanin concernant l'existence supposée d'un "ensauvagement" de la société française ont entraîné l'organisation par La France insoumise de cette conférence sur le thème de la sécurité, lundi 14 septembre, à la maison de l'Amérique latine.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle s'est exprimé pendant une heure après les interventions des députés LFI Ugo Bernalicis et Danièle Obono, puis de plusieurs experts (sociologue, policière, chercheuse au CNRS, responsable d'Amnesty international, avocate). "Nous avons passé toutes ces années à vouloir résister à cette poussée qui s'exerçait" dans le débat public concernant la sécurité, a déclaré le patron des députés insoumis. Il a revendiqué un "changement de pied" et appelé LFI à assumer un discours sur le sujet.

Dissolution de l'IGPN et nouveau code de déontologie

"On a opposé d'un coté les angéliques que nous serions, comme si nous avions un goût secret pour les délinquants, et les réalistes" dans les gouvernements successifs, or "c'est nous les réalistes", a-t-il clamé. "En 30 ans, j'ai vu passer 16 lois sur le terrorisme, 21 lois sur l'immigration, et 32 lois de lutte contre la délinquance", a-t-il énuméré. "Nous concluons donc à l'inefficacité et l'inutilité totales des politiques conduites jusque-là", a ajouté Jean-Luc Mélenchon.

Le chef de file des Insoumis s'en est pris à la politique répressive sur les consommateurs de stupéfiants impulsée par Gérald Darmanin, qui à ses yeux "détourne la police des tâches pour laquelle elle a été formée", alors que les interventions policières sont déjà consacrées à "56% à la lutte contre la fumette". "Si on veut combattre la consommation excessive comme pour l'alcool, alors il faut légaliser" le cannabis, a-t-il plaidé. Plus largement, "un gouvernement insoumis ou avec des Insoumis refondrait de fond en comble la police nationale", en dissolvant l'IGPN au profit d'un comité de contrôle comprenant des universitaires aux côtés de policiers, en orientant la formation des policiers sur la prévention et le "relationnel", et en créant un nouveau code de déontologie.

"Nous voulons combattre immédiatement et sans concession le crime et la délinquance mais nous avons d'autres outils à proposer", a souligné Jean-Luc Mélenchon. Il a enfin insisté sur la nécessité de repérer l'argent du trafic et des escroqueries à partir des flux bancaires et de combattre les délits financiers.