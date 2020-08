Délinquance : il faut rétablir un "service à la nation" obligatoire pour les jeunes, selon Damien Abad

Pour faire contrepoids au laxisme de l'exécutif, il faut apprendre aux jeunes à "respecter les règles".

Damien Abad à Paris, le 29 avril 2020. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le patron des députés Les Républicains Damien Abad a réclamé jeudi 20 août la création d'un "service à la Nation" obligatoire pour les jeunes. Selon lui, "une des grandes erreurs ça a été l'abandon du service militaire".

"Je souhaite qu'il y ait à nouveau un service à la Nation, pour que les jeunes comprennent que quand on vit dans une société, il y a des règles et que ces règles on les respecte, et si on ne les respecte pas il y a sanction ", a-t-il expliqué sur BFMTV.

"Il faut plus de fermeté"

Pour le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, "il faut plus de fermeté, il faut arrêter la politique du +en même temps+ qui consiste à libérer en plein Covid 13.000 détenus, qui consiste à ne pas rétablir les peines plancher, qui consiste à un certain laxisme pénal et judiciaire".

Selon lui, "les discours ont changé" avec l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur , "c'est beaucoup mieux que Christophe Castaner qui ne défendait même pas la police, mais les discours ne suffisent pas".

"Aujourd'hui, la délinquance continue d'augmenter, il y a 800 agressions par jour envers les personnes dépositaires de l'autorité publique", a-t-il insisté. "On jugera Gérald Darmanin sur l'ensemble des résultats, et aujourd'hui il y a un gouffre entre les paroles et les actes".