Delhommais - Confinement : la dette d'après

La relecture de ses romans préférés ou la découverte de nouvelles séries sur Netflix laisse quand même beaucoup de temps pour cogiter et essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde d'après le Covid-19, notamment sur le plan économique.

Il est d'abord peu probable que l'épidémie fasse bondir le nombre d'adeptes de la décroissance, pour qui le rêve d'un monde où l'on produit moins, où l'on consomme moins et où l'on pollue moins est certes miraculeusement en train de se réaliser mais est devenu un véritable cauchemar pour des milliards d'individus confinés qui découvrent les plaisirs très limités du survivalisme. La satisfaction de voir chuter les émissions de CO2 et la planète mieux respirer est loin de compenser l'angoisse qu'un de ses proches souffre dans quelques jours de détresse respiratoire, loin d'effacer la frustration de ne plus pouvoir voyager ou faire du shopping. Plusieurs semaines de privations pourraient bien suffire à réhabiliter cette société de consommation vilipendée.

Il faut aussi espérer que la pandémie fasse taire durablement les critiques rebattues contre la culture « scientisto-progressiste », dont la planète tout entière espère que ses plus éminents représentants, les chercheurs, mettent au point le plus vite possible des traitements et des vaccins contre ce

