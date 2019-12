Delevoye, Rugy, Nyssen... la valse des ministres sous Emmanuel Macron

Être ministre est par définition une fonction à durée limitée. Mais c'est encore plus vrai dans le nouveau monde cher à Emmanuel Macron. Jean-Paul Delevoye est le 16e ministre partant depuis le début du quinquennat. Parmi ces départs, certains ont été volontaires (notamment ceux de Gérard Collomb, Nicolas Hulot ou Benjamin Griveaux), mais huit ont été contraints.Ferrand et les Mutuelles de Bretagne. Tout juste nommé ministre de la Cohésion des territoires, Ferrand est épinglé par le Canard enchaîné qui révèle qu'en 2011 les Mutuelles de Bretagne, qu'il dirigeait alors, avaient décidé de louer des locaux commerciaux appartenant à sa compagne. L'enquête est d'abord classée sans suite, mais après une nouvelle plainte, Ferrand sera mis en examen pour « prise illégale d'intérêts ». Il reste président de l'Assemblée nationale.Les assistants parlementaires du MoDem. François Bayrou n'aura été garde des Sceaux qu'un mois. Il est contraint de démissionner dès juin 2017, avec Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez. En cause : l'ouverture d'une enquête préliminaire pour « abus de confiance » dans une affaire d'emplois présumés fictifs au Parlement européen. Goulard et Sarnez seront mises en examen pour « détournement de fonds publics » les 29 novembre et 4 décembre derniers. Le 6 décembre, Bayrou l'est à son tour pour « complicité de détournement de fonds publics ».Les impôts de Flessel. Une semaine après la démission fracassante de Nicolas Hulot, Laura Flessel annonce son départ. Pour « raisons personnelles », dit-elle. Selon Mediapart et le Canard enchaîné, ce serait surtout des « ennuis fiscaux » qui auraient poussé l'ex-championne d'escrime à démissionner. Les services de Bercy auraient mis au jour des « manquements déclaratifs » concernant « une société de droit à l'image ». Les travaux de Françoise Nyssen. Françoise Nyssen est rattrapée par son ancienne ...