Delevoye, l'inéluctable démission !

Si Emmanuel Macron est venu chercher Jean-Paul Delevoye pour mener la réforme des retraites, sans doute la plus complexe et importante de son quinquennat, c'est parce qu'il possédait un CV solide : une expérience de parlementaire, de président de l'Association des maires de France, de ministre de la Fonction publique, de médiateur de la République, de président du Cese, et une très bonne connaissance des responsables syndicaux?Ce que le président de la République n'avait pas prévu, c'était que tous ces avantages issus d'un ancien monde qu'il a chamboulé s'accompagnaient, aussi, de ses mauvais côtés : le chiraquien a d'abord été épinglé par Le Parisien pour avoir « oublié par omission » de mentionner dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) son poste au conseil d'administration de l'Institut de formation de la profession de l'assurance, pour lequel il n'était pas rémunéré. On a ensuite découvert qu'il occupait un poste (déclaré) de président du think tank Parallaxe pour lequel il était rémunéré 5 368 euros net par mois, ce qui est illégal, car contraire à l'article 23 de notre Constitution ; et, enfin, qu'il siégeait depuis 2016 au conseil d'administration de la Fondation SNCF, qui pilote les opérations de mécénat du groupe ferroviaire, premier concerné par la réforme en cours. C'est cette troisième découverte, révélée vendredi 13 décembre, qui a eu raison de lui....