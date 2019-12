Delevoye déclare finalement 13 mandats, au lieu de 3 initialement

« La bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale », déclare ce samedi Édouard Philippe au Parisien. Pourtant les révélations continuent de secouer le haut-commissaire aux retraites. Le journal Le Monde a pu consulter la nouvelle version de la déclaration d'intérêts envoyée par Jean-Paul Delevoye, à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Elle revoit à la hausse certains salaires perçus par le haut-commissaire.Après les révélations du Parisien, Le « Monsieur retraites » du gouvernement avait reconnu avoir omis de déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui scrute patrimoine et activités des membres du gouvernement, sa fonction d'administrateur bénévole dans un institut de formation de l'assurance, l'Ifpass. D'autres oublis sont apparus depuis : il siège bénévolement depuis 2016 au conseil d'administration de la Fondation SNCF, et préside l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France.Selon Le Monde, Jean-Paul Delevoye a finalement déclaré treize mandats, dont onze sont bénévoles, contre trois initialement déclarés. Le haut-commissaire figure par exemple au conseil d'administration de deux associations de « Civic tech ». Il préside deux associations liées à la musique classique. Jean-Paul Delevoye figure également au comité stratégique de la Fédération française des diabétiques, dont il est « ambassadeur » depuis des années.« Je n'en veux à personne sauf à moi »Autre nouveauté, dans cette déclaration corrigée, Jean-Paul Delevoye revoit à la hausse les sommes perçues : il déclare 78 408 euros net au titre de son contrat de conseiller pour IGS en 2017, contre 40 000 euros net dans sa première version. Le salaire de son poste de président d'honneur du think tank Parallaxe, qu'il a cumulé durant trois mois avec son portefeuille de ministre, est aussi revu à la hausse« Je n'en veux à personne sauf à ...