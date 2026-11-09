Dele Alli brûle un maillot d’Arsenal, son ennemi juré

Arteta tient peut-être là sa vidéo de motivation pour le prochain North London Derby . L’ancienne star de Tottenham n’a qu’une parole, et quand on perd un pari, on assume. Après un défi perdu face au streameur américain IShowSpeed, Dele Alli s’est retrouvé contraint d’enfiler une tunique qu’il n’avait jamais vraiment eu envie de porter : le maillot d’Arsenal. Un supplice pour lui. Le malaise est tel que le Londonien a commencé par présenter ses excuses aux supporters des Spurs . Mais l’idée suivante lui a vite germé en tête : puisque le mal est fait, autant essayer de faire souffrir l’ennemi et brûler le maillot, en direct.

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LT pour SOFOOT.com