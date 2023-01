Dejan Lovren, transfert politiquement incorrect

L'international croate Dejan Lovren revient à l'OL, dix ans après l'avoir quitté. Au-delà de ces belles retrouvailles et en dépit de ses performances sur le maillot croate, le personnage se révèle tout sauf lisse. Son soutien récurrent à la nostalgie oustachi comme ses sentiments nationalistes interrogent sur la pertinence de recruter un joueur qui pose des problèmes pour des considérations dites "extrasportives".

"Le sport et la politique doivent être séparés. Même si la Russie envahit l'Ukraine, elle aurait dû être autorisée à participer au Mondial de toute façon." Dejan Lovren

Dejan est en paix (avec lui-même)

Les célébrations en Croatie dans la foulée d'une belle et inespérée troisième place ont produit bien moins de bruit que l'arrogance vengeresse des Argentins ou certains chants racistes parmi les supporters de l'. Pourtant, des internationaux croates se sont également illustrés dans un registre tout aussi excessif, et surtout nauséabond. Dejan Lovren et Marcelo Brozović ont de la sorte été filmés en train de reprendre le chant fasciste. Rien de surprenant quand on sait que le répertoire du vestiaire comprend également Marko Perković et son groupe Thompson, notamment critiqué pour avoir repris, charmante ritournelle à la gloire des deux camps de concentration oustachis (les collaborateurs pronazis croates durant la Seconde Guerre mondiale). On se souvient grâce à une vidéo postée par Lovren lui-même que dans la foulée de leur triomphe sur les Argentins en 2018, lesavaient entonné, toujours de Marko Perković, qui contient d'ailleurs la devise, en françaisDans une autre capture récente, le néo-Lyonnais effectue le salut militaire des oustachis fortement calqué sur le salut fasciste. Reconnaissons-lui une certaine cohérence dans ses références historiques... Le bonhomme pratique en revanche une conception toute personnelle de l'apolitisme dans le football. En effet, juste avant le Mondial, l'ancien de Liverpool s'était indigné de l'exclusion de la Russie (il a été le capitaine du Zénith Saint-Pétersbourg, club qu'il a fréquenté de 2020 à 2023) :Cette forme de communion nationaliste n'a rien de surprenant dans un pays où la lutte…