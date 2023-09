Dejan Lovren de nouveau absent face au Havre

Dejan Lovren est un papy, et un papy, ça se blesse.

Absent depuis le début de saison en raison d’une blessure à une cuisse subie en présaison, Dejan Lovren aurait dû reprendre la compétition à l’occasion de la réception du Havre dimanche soir. Malheureusement, le Croate a été « victime d’un choc hier à l’entraînement au niveau du bassin » , et est donc contraint de déclarer forfait pour la cinquième journée de Ligue 1. Du côté de Lyon, on doit espérer que cette nouvelle blessure ne soit qu’un simple contretemps, et non pas synonyme d’une nouvelle absence au long cours.…

JF pour SOFOOT.com