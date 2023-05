Dejan Lovren a appris le départ d’Aulas dans les médias

En conférence de presse avant le déplacement de l’OL à Clermont ce dimanche (13 heures), Dejan Lovren a évidemment été amené à parler de Jean-Michel Aulas, dont le départ du club a été officialisé lundi dernier. Et on peut dire que le défenseur central n’y est pas allé de main morte au moment d’évoquer la façon dont l’ancien président a quitté le club : « Personnellement, je suis triste. C’est un président et un homme qui m’a beaucoup aidé, qui a beaucoup apporté au club pendant ces 36 ans. Les sept titres représentent les plus belles années du club, et on n’a pas respecté ça. […] Le président a donné la moitié de sa vie pour le club. Il a besoin d’être mis en valeur pour cela. J’aurais préféré que le départ soit annoncé à la fin de la saison. » …

MLM pour SOFOOT.com