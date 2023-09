information fournie par So Foot • 19/09/2023 à 19:18

Déjà un trophée pour l'AS Monaco !

Taki Taki !

Qui pouvait s’asseoir à la table de Takumi Minamino au mois d’août ? Le Japonais a réalisé un départ canon en contribuant dès la première journée au succès de l’AS Monaco à Clermont, avec une passe dé. Il a enchaîné contre Strasbourg et Nantes, de sorte à afficher trois buts et deux passes au bout de trois journées. Une forme étincelante, récompensée du trophée UNFP du joueur du mois en Ligue 1. En concurrence avec Mousa Tamari (Montpellier) et Manuel Ugarte (PSG), l’ancien joueur de Liverpool a recueilli 37% des voix. Il n’est que le deuxième représentant de son pays à décrocher la timbale, après Daisuke Matsui. En Ligue 2, la récompense est revenue à l’attaquant caennais Alexandre Mendy, qui a marqué lors de tous les matchs joués en août, dont un triplé contre Ajaccio.…

QB pour SOFOOT.com