Déjà le réveillon ? Cinq escapades pour le 31

« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, pour oublier les tracas de l'année, on repart du bon pied... en raquettes dans le Vercors ou en se ressourçant au beau milieu des îles Féroé.

Envie de se réveiller le 1er janvier nez à nez avec l'un des plus beaux châteaux de France ? Direction Chambord. Adepte des feux d'artifice ? Rendez-vous à Madère pour « le plus spectaculaire au monde ».

Le plus lumineux : Madère

L'arrivée de la nouvelle année est l'un des moments les plus réputés pour découvrir l'île de Madère. Que le feu d'artifice du 31 décembre à Funchal, la capitale, soit entré au Guinness des records comme « le plus spectaculaire au monde » n'est pas un détail. Les panaches d'étoiles partent de plusieurs lieux dans et autour de la ville : une féerie à 360 degrés. Mais Madère en hiver, c'est aussi la douceur du climat dans des paysages de montagne à découvrir en marchant au-dessus de l'Atlantique.

La gastronomie à Madère, outre un très célèbre vin doux, c'est une cuisine locale enchanteresse faite de coquillages grillés - les lapas grelhadas - et de colossales brochettes de bœuf piqué dans du bois de laurier - les espetadas. Ouvert cet été à Funchal, le Savoy Palace est le nouvel hôtel 5 étoiles du groupe Savoy Signature. Au programme, vue sur l'océan, piscines et spa XXL. Idéal pour être aux premières loges le 31 !

Savoy Palace, Funchal, chambre double à partir de 390 €. Savoysignature.com. Vol TAP Paris-Funchal, aller-retour à partir de 550 € pendant les fêtes. Flytap.com

Le plus dépaysant : Amizmiz, dans l'Atlas marocain

En s'éloignant du cœur saturé de Marrakech, on trouve des retraites cosy où la lecture au coin du feu et les balades ensoleillées dans les champs d'oliviers redeviennent l'essentiel. La longue histoire du Maroc Lodge, à Amizmiz, un village des contreforts de l'Atlas, à 1 000 mètres d'altitude, est passionnante. Ce lieu unique appartient à la famille Dubois-Roquebert liée de longue date aux souverains marocains.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr