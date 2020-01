Déforestation : le Nutella, bon élève de l'huile de palme

Pâte à tartiner, biscottes, dentifrice, shampoing... Observer à la loupe la liste des ingrédients contenus dans nos produits du quotidien, c'est découvrir que l'huile de palme y tient une place prépondérante. Environ la moitié des produits présents en supermarché en contient. Considérée comme l'huile végétale la moins chère du monde, elle a par ailleurs des qualités techniques dont raffolent les industriels. Mais on connaît le revers de la médaille : la disparition massive des forêts tropicales au profit des plantations extrêmement lucratives de palmiers à huile. Depuis 1990, 31 millions d'hectares de jungle (presque la superficie de l'Allemagne) ont disparu en Indonésie.Alors que de plus en plus de marques assurent importer de l'huile de palme sans qu'un seul arbre n'ait été coupé, le WWF a voulu évaluer ces promesses. L'ONG a analysé les politiques d'approvisionnement de plus de 173 entreprises mondiales de production et de distribution de produits de consommation. Surprise : Ferrero, fabricant de la plus célèbre pâte à tartiner du monde, est le premier de la classe. « L'entreprise consomme chaque année 200 000 t d'huile de palme et ils ont été énormément attaqués là-dessus mais nous sommes quasiment certains qu'ils se fournissent en huile de palme sans participer à la déforestation » explique Arnaud Gauffier, codirecteur des programmes du WWF France.Encore un long chemin à parcourir« Certains ne nous ont pas répondu comme Lactalis ou les brioches Pasquier, ajoute le responsable associatif. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais mais cela pose tout de même question ». Le classement 2019 montre par ailleurs qu'aucune entreprise « n'atteint le meilleur score et que la plupart ont encore un long chemin à parcourir pour tenir leurs promesses » souligne le WWF.Alors que certaines ONG appellent au boycott de cet ingrédient phare, le WWF prône de son côté « une interdiction de ...