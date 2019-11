Défilé impérial: des milliers de Japonais acclament leur nouvel empereur

L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako durant leur parade publique le 10 novembre 2019 à Tokyo ( AFP / Behrouz MEHRI )

Des milliers de personnes brandissant le drapeau japonais ont acclamé dimanche le nouvel empereur Naruhito et l'impératrice Masako, qui se sont élancés pour un rarissime défilé en décapotable à travers Tokyo, sous un grand soleil d'automne.

Ce premier défilé du couple impérial depuis leur mariage en 1993, perçu par le public japonais comme le point culminant des cérémonies d'accession au trône et l'une des très rares occasions de voir l'empereur, était à l'origine prévu le 22 octobre.

Mais il avait été reporté par respect pour les victimes du typhon Hagibis, qui avait quelques jours plus tôt tué plus de 80 personnes et causé d'énormes dégâts.

Une partie du public avait campé toute la nuit pour s'assurer une bonne place le long du bref parcours de 4,6 km et d'une demi-heure seulement.

Des miliers de spectateurs se sont pressés sur le parcours de la parade royale, le 10 novembre 2019 à Tokyo ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Vêtue d'une robe blanc crème et coiffée d'une tiare transmise par la précédente impératrice, Masako s'était placée peu avant le départ fixé à 15H00 (06H00 GMT) au côté de son époux en costume occidental d'apparat dans une voiture noire de marque japonaise aux sièges blancs, remodelée pour l'occasion.

Le dispositif de sécurité était imposant des hélicoptères se faisant entendre dans le ciel limpide de Tokyo depuis le matin et la police avertissant quelques minutes avant le départ que les retardataires ne parviendraient pas à voir le défilé en raison de la durée des contrôles minutieux.

Des heures avant le moment du départ de longues files d'attente se formaient pour passer les contrôles de sécurité sur les différents accès aux zones permettant de voir passer le cortège d'une cinquantaine de véhicules.

"Je suis curieuse de voir quelle robe va porter l'impératrice Masako", s'enthousiasmait Hiroko Kikuta, la soixantaine.

"Ce sera la dernière occasion pour moi de voir un défilé", disait à l'AFP Yukari Oshita, elle aussi sexagénaire.

La parade royale devant des milliers de spectateurs à Tokyo le 10 novembre 2019 ( AFP / Behrouz MEHRI )

"L'empereur est un peu plus jeune que moi mais nous appartenons à la même génération", dit-elle.

"Et l'impératrice Masako peut être un exemple pour les femmes modernes qui ont un emploi à plein temps", a-t-elle ajouté.

Polyglotte, Masako Owada, née en 1963 dans une famille de diplomates et formée dans les universités de Harvard et Oxford avait renoncé à carrière diplomatique prometteuse pour entrer dans la famille impériale.

Naruhito, âgé de 59 ans, a officiellement succédé le 1e mai à son père mais une série de rituels et cérémonies ont eu lieu aussi le mois dernier et se poursuivaient en novembre et plus tard dans l'année. La cérémonie de proclamation de l'accession au trône, en présence de membres des familles royales et responsables politiques du monde entier avait eu lieu le 22 octobre.

kh-uh/jhd