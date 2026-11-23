Déficit public : en quoi consiste une "règle d'or" budgétaire, évoquée par Emmanuel Macron ?

"S'il y a encore de la volatilité d'ici janvier, réfléchir à une règle d'or du type de celle de 2011 peut être une idée à explorer", a confié Emmanuel Macron.

( AFP / THOMAS SAMSON )

L'objectif d'une règle d'or est clair : assurer un retour à l'équilibre des finances publiques. Mais les formes d'actions que recouvre une telle règle sont variées et permettent d'intervenir sur le déficit, la dette ou encore les dépenses publiques.

Si des règles budgétaires existent dans d'autres pays afin d'encadrer l'équilibre des finances publiques, comme la Suisse ou l'Allemagne, peu de détails ont filtré sur les contours qu'une telle disposition pourrait prendre en France, alors qu'Emmanuel Macron a confirmé qu'il réfléchissait bien à faire inscrire dans la Constitution un tel dispositif.

• Qu'est ce qu'une "règle d'or" ?

Il n'existe pas de définition unique et consensuelle, mais elle peut consister en une obligation de garantir l'équilibre des comptes publics.

Il s'agit d' une norme budgétaire, qui peut être d'une valeur juridique supérieure , et se présenter sous la forme d'une limite fixée à un agrégat de finances publiques (dette, déficit public, dépenses).

Au sens strict, elle pourrait signifier d'interdire purement et simplement les déficits.

Cette règle contraint les politiques publiques à respecter un cadre chiffré . Elle doit comporter un caractère plus contraignant qu'un simple objectif et son non-respect doit donner lieu à des sanctions.

Le traité de Maastricht institue plusieurs règles budgétaires et limite en théorie la dette et le déficit public des États membres à respectivement 60 % du Produit intérieur brut (PIB) et 3 % du PIB.

• Où existe-t-il des "règles d'or" ?

En Suisse, un dispositif similaire est en vigueur depuis 2003 et prévoit notamment que l'État est tenu de dégager des excédents en période de croissance, et peut autoriser des déficits en période de récession.

Perçu comme le "Graal" de l'orthodoxie financière, ce dispositif a surtout fait la réputation de l'Allemagne qui s'est longtemps présentée comme un pionnier dans ce domaine . Le pays s'était doté dès 2009 d'un "frein à l'endettement" dans sa Constitution autorisant l'État à emprunter davantage lorsque l'économie se dégrade et moins lorsque celle-ci se porte mieux.

Il s'agissait là de règles bien plus strictes qu'au niveau européen, mais elles ont été remises en cause au printemps 2025 quand Berlin les a assouplies pour doper ses investissements dans la défense et les infrastructures , après des années d'inaction. L'Allemagne avait notamment acté que les dépenses de défense dépassant 1 % du PIB soient exemptées des limites d'emprunt constitutionnelles du pays, tout en maintenant un plafond pour le budget courant.

• Quels contours pour une "règle d'or" à la française ?

Obligation de voter un budget à l'équilibre ? Respect d'une "trajectoire de retour à l'équilibre", comme le soutient l'ancien ministre de l'Économie et commissaire européen Thierry Breton ? Exonérations ? Les modalités de cette règle budgétaire pourraient faire l'objet d'âpres débats.

Et alors que des besoins d'investissement sont régulièrement relevés dans de nombreux secteurs , notamment face aux besoins d'adaptation au changement climatique, cette règle d'or pourrait-elle intégrer des exemptions ?

Selon La Tribune , le vote au Congrès, à la majorité des trois cinquièmes -atteignable avec les voix du RN, de la droite et du centre- porterait sur un projet de loi constitutionnelle déjà adopté dans les mêmes termes par les deux chambres en 2011, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, mais qui n'avait pas été mené à son terme.

Ce texte prévoyait la définition de trajectoires pluriannuelles de retour à l'équilibre des finances publiques , auxquelles les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale devraient se conformer.