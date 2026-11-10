Défense et sécurité : Volodymyr Zelensky se rend au Danemark, qui annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Volodymyr Zelensky à Oslo, en Norvège, le 20 octobre 2026. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Les pays nordiques comptent parmi les principaux soutiens à l'Ukraine.

Au programme des discussions : défense aérienne et sécurité énergétique. Ce mardi 10 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Danemark, qui lui a annoncé un don supplémentaire de 642 millions d'euros d'aide militaire, pour une rencontre avec les dirigeants nordiques. Une enveloppe de 150 millions de couronnes (20 millions d'euros) pour le secteur énergétique ukrainien va également être débloquée, selon le chef de la diplomatie danoise, Lars Løkke Rasmussen.

"Je suis fière de pouvoir souhaiter la bienvenue au président Zelensky et aux dirigeants nordiques au Danemark. Le combat des Ukrainiens pour une Ukraine libre et une Europe libre se poursuit", a déclaré la Première ministre danoise Mette Frederiksen dans un communiqué. Le Premier ministre suédois sortant Ulf Kristersson, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et son homologue finlandais Petteri Orpo seront ce mardi à Copenhague.

Les pays nordiques comptent parmi les principaux soutiens à l'Ukraine et le président Zelensky s'était rendu fin octobre à Oslo, où il s'était entretenu avec les émissaires américains. Après cette rencontre, le président finlandais Alexander Stubb et le Norvégien Jonas Gahr Støre avaient eu un appel téléphonique de 90 minutes avec le président russe, Vladimir Poutine, une initiative très critiquée par la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui a déploré ne pas y avoir été associée. L'échange avait été "franc et substantiel", selon le président finlandais Alexander Stubb, et avait mis en lumière "de grandes divergences de vues" avec le président russe, avait alors précisé Jonas Gahr Støre.

Il s'agit de la cinquième visite de Volodymyr Zelensky au Danemark depuis 2023. L'année dernière, il s'y était rendu à trois reprises.

Négociations directes entre Kiev et Moscou sous médiation américaine

Des négociations directes entre Kiev et Moscou, sous médiation américaine, ont lieu ce mardi et mercredi à Abou Dhabi. Les Européens se rendent également aux Émirats arabes unis, où ils doivent s'entretenir séparément avec les délégations ukrainienne et américaine. "Bientôt cinq ans après l'invasion à grande échelle, la pluie de bombes continue de s'abattre sur les civils, sur les centres d'aide d'urgence et sur les installations d'eau et de chauffage. C'est pourquoi nous devons rester fermes", a insisté Mette Frederiksen.

Ce mardi, la police de Copenhague a annoncé qu'elle se ferait plus visible dans l'espace public. Elle a interdit le survol de la capitale par les drones, jusqu'au 12 novembre. Dans la matinée, une forte présence policière a été observée aux abords du bureau de la Première ministre, dans la capitale danoise, selon une journaliste de l'AFP présente sur place.