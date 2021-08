Défense des salaires, des emplois, conditions de travail... Appel à une journée de mobilisation le 5 octobre

L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU "s'oppose à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes".

Les secrétaires généraux de la CGT Philippe Martinez (à gauche au 1er plan) et de FO Yves Veyrier (2e en partant de la droite), lors d'une manifestation en janvier 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Les syndicats préparent une rentrée sociale... dans la rue. Une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse FIDL, Unef, MNL et UNL a appelé lundi 30 août à une journée de mobilisation le 5 octobre prochain, pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et d'études.

Ces organisations "s'opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes", écrivent-elles dans un communiqué lu au cours d'un point presse au siège de la CGT à Montreuil (Seine-Saint-Denis) lundi soir. "L'élargissement et l'accélération indispensable de la vaccination demandent de renforcer l'accès à la santé, les moyens de l'hôpital public et de la médecine du travail. Cela nécessite de convaincre et de rassurer et non de sanctionner les salariés", poursuivent-elles.

La CFE-CGC, qui a participé à la réunion organisée lundi à l'invitation de la CGT, n'a pas souhaité s'associer à cette journée de grève et de manifestations. La CFDT avait pour sa part décliné l'invitation de la centrale de Montreuil.

La crainte d'un retour de la réforme des retraites et de l'assurance chômage

L'intersyndicale met également en garde dans son communiqué contre le "retour de la réforme des retraites" et contre "la réforme de l'assurance chômage". Si le gouvernement temporise sur les retraites, il prévoit une mise en œuvre dès le 1er octobre de la réforme de l'assurance chômage, les signaux étant selon lui au vert pour l'emploi.

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a promis la semaine dernière sur BFM Business de revenir prochainement "vers le Conseil d'Etat avec un nouveau décret", de manière à "avoir un texte opérationnel au 1er octobre". La plus haute juridiction administrative avait suspendu le 22 juin une partie de la réforme en raison des "incertitudes sur la situation économique".

Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT, a rappelé que les organisations syndicales seraient reçues dans le cadre de réunions bilatérales par le Premier ministre mercredi et jeudi.

"Nos organisations rediront qu'il n'est pas question de rouvrir la réforme des retraites et qu'il faut abandonner définitivement cette réforme de l'assurance chômage scandaleuse, qui détruit les droits et affaiblit les jeunes souvent touchés par la précarité", a-t-elle déclaré. La CGT et ses partenaires "attaqueront à nouveau" devant le Conseil d'Etat le décret sur l'assurance chômage que s'apprête à prendre le gouvernement, a-t-elle prévenu.

Catherine Perret s'est félicitée d'une "rentrée sociale offensive", soulignant que les questions sociales "n'ont pas disparu au cours de l'été, contrairement à ce que le gouvernement a tenté de nous faire croire ces dernières semaines".

Interrogé sur les éventuelles discussions au sein de l'intersyndicale sur la question du pass sanitaire, le représentant de FO, Frédéric Souillot, a répondu qu'"en intersyndicale on n'a parlé que de syndicalisme et rien que de syndicalisme".