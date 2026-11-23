Défense : des Rafale français se posent pour la première fois sur une autoroute en Finlande

Illustration. Un avion de combat Rafale de l'armée de l'Air français lors d'un entraînement conjoint avec l'armée de l'air croate, sur la base aérienne de Zagreb, le 21 octobre 2026. ( AFP / GORAN STANZL )

Trois avions de combat français ont effectué un "touché-posé" en posant leurs roues arrière sur une autoroute à Jännevirta avant de redécoller.

"Une première pour l'armée de l'Air et de l'Espace, qui illustre la capacité à diversifier les points d'appui et à opérer depuis des infrastructures inhabituelles", a-t-elle commenté sur X.

Sur les images fournies par l'armée, on voit les appareils poser les roues arrière sur l'autoroute, rouler ainsi sur une petite distance et ensuite remettre les gaz et redécoller.

Depuis plusieurs années, avec le retour de la guerre de haute intensité et le développement de la menace posée par les drones, l'Armée de l'air s'entraîne à pouvoir à la fois opérer sur des terrains inhabituels et à disperser en urgence ses avions pour les mettre à l'abri.

Les trois avions, basés à Mont-de-Marsan (sud-ouest) se sont posés sur la portion d'autoroute de Jännevirta (route nationale 9), près de la ville de Kuopio (centre).

"Protective Fence"

Cette expérimentation permet de "démontrer la capacité à disperser des aéronefs sur des zones aux conditions dégradées pour préserver la survie des forces", selon l'Armée de l'air et de l'espace. "L'atterrissage sur une piste sommaire représente l'étape ultime de la stratégie de dispersion des moyens aériens dans le cadre du concept ACE (agile combat employment)", le concept occidental de déploiement rapide des avions.

L'Armée de l'air finlandaise organise du 19 au 27 novembre l’exercice "Protective Fence" (Barrière protectrice) 26, réunissant près de 40 appareils dont des français, néerlandais et suédois.

L'expérimentation française ne s'inscrivait toutefois pas dans le cadre de cet exercice, a précisé l'armée de l'air et de l'espace française.

Des F-35 néerlandais ont également procédé à une manœuvre similaire, selon un communiqué du ministère de la Défense.

Plusieurs pays européens, dont la Suède, la Finlande ou encore la Suisse, utilisent de longue date des portions d'autoroute pour y poser leurs avions de chasse en cas de conflit.