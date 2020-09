Défense: budget 2021 de nouveau en hausse de 4,5% confirme Parly

Le budget du ministère des Armées va de nouveau croître en 2021, à 39,2 milliards d'euros (+4,5%), conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM), confirme lundi Florence Parly dans un entretien au Parisien.

"Nous sommes exactement sur la trajectoire de la loi de programmation militaire 2019-2025, pour la troisième année de suite", souligne-t-elle.

"Le maintien de cet effort est inédit, avec environ 1,7 milliard d'euros supplémentaires tous les ans" et "répond à un double constat, celui d'un monde de plus en plus dangereux, et de l'état où se trouvaient nos armées en 2017", fait valoir la ministre.

Cette enveloppe de 39,2 milliards d'euros comprend "un montant record de 22 milliards de dépenses pour investir dans la modernisation des équipements ou des infrastructures", souligne-t-elle.