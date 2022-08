Défaut russe: les enchères pour indemniser les créanciers fixées au 12 septembre

Une procédure de mise aux enchères d'obligations russes destinée à déclencher des assurances contre un défaut de paiement de Moscou se tiendra le 12 septembre, a indiqué mercredi un comité de créanciers internationaux.

A la question "acceptez-vous d'organiser une vente aux enchères concernant la Fédération de Russie le 12 septembre", les treize institutions financières membres de ce cénacle chargé d'activer des assurances contre un défaut ont répondu par l'affirmative, selon un document publié mercredi sur le site du Credit Derivatives Determinations Committees (CDDC).

L'opération est attendue depuis des mois après que ces institutions financières se sont mises d'accord en juin pour déclarer un "événement de crédit" après le non-paiement par la Russie de 1,9 million de dollars d'intérêts de pénalités sur une échéance de remboursement.

Les enchères, qui vont porter sur huit obligations russes, doivent servir à déterminer le prix d'indemnisation des investisseurs ayant souscrit des Credit Default Swaps (CDS), des instruments financiers pouvant servir à se protéger contre un défaut de paiement.

Avec l'impossibilité des agences de notation de déclarer la Russie en défaut de paiement à cause des sanctions occidentales, il revient par ailleurs de fait à ce comité d'entériner le défaut de l'État russe sur sa dette extérieure. Moscou n'a pas non plus honoré le paiement de 100 millions de dollars d'intérêts d'emprunt en juin.

Le dernier défaut de paiement de la Russie sur sa dette extérieure remonte à 1918 et la décision de Lénine de ne pas s'acquitter des dettes du régime tsariste.