Défaite de l'Etat de New York contre ExxonMobil

Le procès pour tromperie au climat avait tourné à la débandade pour le parquet new-yorkais.

Comme prévu, le procès contre ExxonMobil s'est soldé par une cuisante défaite pour l'Etat de New York, qui poursuivait la multinationale, accusée d'avoir sous-estimé dans ses comptes le coût du réchauffement climatique. Mardi 10 décembre, le juge à la Cour suprême de l'Etat de New York, Barry Ostrager, a déclaré la major du pétrole non coupable. Dans sa décision de 55 pages, le juge note que « le bureau du procureur a échoué à prouver qu'ExxonMobil avait fait des déclarations substantielles inexactes ou des omissions sur ses pratiques et ses procédures, qui auraient induit en erreur un investisseur raisonnable », écrit le juge, qui ajoute que « rien dans ce jugement ne vise à exempter ExxonMobil de sa responsabilité de contributeur au changement climatique par le biais de l'émission de gaz à effet de serre dans la production de ses énergies fossiles ».

Le dernier jour du procès, le 7 novembre, avait connu un rebondissement spectaculaire avec la retraite en rase campagne du vice-procureur de New York. Jonathan Zweig avait révélé, comme si de rien n'était, qu'il abandonnait trois chefs d'inculpation sur quatre contre le groupe pétrolier et gazier : que l'entreprise avait trompé volontairement et en connaissance de cause les investisseurs sur le coût réel pour l'entreprise du réchauffement ; que des investisseurs avaient été trompés en achetant des actions sur la foi de ces informations fausses ; qu'il y avait eu tromperie en droit civil.

« Une farce cruelle »

