information fournie par So Foot • 10/10/2023 à 11:53

Découvrez le bizutage de Castello Lukeba et Malo Gusto avec les Bleus

Malo Gusto connaît ses classiques.

Appelés en renfort en équipe de France, après une avalanche de forfaits, Malo Gusto et Castello Lukeba ont eu droit au traditionnel bizutage des petits nouveaux en équipe de France, à Clairefontaine. Loin de leurs statuts de tauliers avec les jeunes, les deux joueurs de Leipzig et de Chelsea ont encore tout a prouvé avec les grands, à commencer par leurs performances musicales. Et l’événement n’a pas manqué d’être partagé sur les réseaux sociaux du groupe France.…

JF pour SOFOOT.com