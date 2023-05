information fournie par So Foot • 18/05/2023 à 15:21

Découvrez l’étrange logo de la Coupe du monde 2026

Mais combien a pu coûter cette œuvre d’art ?

Ce mercredi, la FIFA a révélé le logo de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en 2026 en Amérique du Nord. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’identité visuelle du tournoi américano-canado-mexicain n’a pas bénéficié d’une recherche en profondeur. En effet, en lieu et place d’un logo stylisé faisant la part belle aux pays organisateurs, comme pour chaque édition à ce jour, l’événement planétaire aura droit à un trophée Jules Rimet « collé » sur le chiffre 26, disposé à la verticale, et doublé d’une police minimaliste.…

AL pour SOFOOT.com