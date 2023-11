Découvrez "Dégaine", le nouveau média de So Foot

Au menu de "Dégaine by So Foot" : lifestyle, culture maillots, équipements, nouveautés et vintage.

Quel est le plus beau maillot de l’histoire ? Pourquoi l’Italie joue en bleu ? Qui est le joueur le plus élégant ? Peut-on porter un maillot de River Plate à son propre mariage ? Pourquoi les marques de luxe s’intéressent-elles de plus en plus aux footballeurs ? Ces derniers pompent-ils tous leur style sur la NBA ? Que cache Jules Koundé derrière ses lunettes Oakley ? Comment l’arrivée à Clairefontaine s’est-elle transformée en catwalk de mode ? Hector Bellerin va-t-il marcher dans les pas de Victoria Beckham ? Pourquoi les clubs sortent-ils autant de maillots différents ? Quelle est la meilleure paire de crampons sur Terre ?

Il n’y a qu’à voir jouer Cruyff, Maldini, Pastore ou Enzo Le Fée pour finir de s’en convaincre : de tout temps, le football est aussi une question de style, de classe et d’élégance sur et en dehors des terrains. C’est pourquoi So Foot présente Dégaine , son média dédié au lifestyle autour du foot, à la culture maillots, aux équipements , aux nouveautés et au vintage.…

SF pour SOFOOT.com