Déconfinement : Valérie Pécresse alerte sur les transports en Île-de-France

La présidente de la région Île-de-France a rappelé mercredi sur France Inter que cinq millions de Franciliens empruntaient chaque jours les transports en commun en temps en normal et appelle à limiter les déplacements après le 11 mai, date d'un possible début de déconfinement.

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse le 13 juin 2019. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Alors que les Français sont confinés chez eux depuis le 17 mars pour freiner l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé lundi 13 avril un déconfinement progressif à partir du 11 mai, avec notamment la réouverture des crèches, écoles, collèges et lycées. Ce qui n'est pas sans inquiéter la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, qui s'inquiète de la fréquentation des transports en commun de sa région.

"Ce qu'il faut voir, c'est que les transports c'est un goulet d'étranglement très important" pour la sortie du confinement en Ile-de-France, a souligné mercredi sur France Inter Mme Pécresse, en insistant sur le fait que le déconfinement sera "progessif et différencié selon les régions".

"La région Île-de-France a une spécificité, c'est que tous les jours, nous avons en temps normal 5 millions de Franciliens dans les transports en commun . Est-ce qu'on imagine aujourd'hui remettre 5 millions de personnes dans des métros et dans des RER ?", a-t-elle demandé en précisant "qu'aujourd'hui il n'y a plus que 500.000 personnes chaque matin dans les transports en commun".

Appel à télétravailler après le 11 mai

"La marche est très haute, donc ça veut dire qu' il va falloir y aller très progressivement" dans les écoles et les entreprises , a-t-elle averti, car il "faudra aller sur le lieu du travail et des études et que ça, ce sera un vrai facteur bloquant" pour des raisons de sécurité sanitaire.

"Je pense qu'on télétravaillera encore énormément après le 11 mai , ce sera souhaitable, parce qu'il faudra limiter les déplacements", a ajouté l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy.

"Ce que j'imagine, c'est que la reprise du travail pour les écoles, pour les lycées, ne puisse être que progressive, qu'on puisse imaginer, par exemple, faire des classes dédoublées, qu'on puisse avoir des arrivées à des heures différentes par exemple, peut-être les petits entre 8 heures et 9 heures, les collégiens entre 9 heures et 10 heures, les lycéens entre 10 heures et 11 heures", a-t-elle suggéré.