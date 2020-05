Déconfinement : une "attestation employeur" sera nécessaire dans les transports en commun franciliens

La région Ile-de-France a signé mercredi, avec l'Etat, les collectivités, les employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports, une charte afin d'encadrer au mieux les déplacements dans les transports en commun à partir du 11 mai et le début du déconfinement.

Un usager dans le métro parisien, le 4 mai 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Après huit semaines cloîtrés chez eux, les Français vont pouvoir sortir de chez eux, dans une limite de 100 km, sans attestation à partir du 11 mai. Sauf, les Franciliens qui devront prendre les transports en commun. En effet, pour éviter une propagation du coronavirus importante dans les transports en commun, ceux-ci seront réduits et réservés en Île-de-France aux personnes devant se rendre au travail.

La région a signé mercredi 6 mai avec l'Etat, les collectivités, les employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports, une charte visant notamment à lisser les heures de pointe dans les transports à l'aide notamment du maintien d'une "attestation employeur" indiquant pour chaque salarié les horaires auxquels il est autorisé à rejoindre son lieu de travail, et qui devra être produite, sur leur demande, aux agents de contrôle, a annoncé Valérie Pécresse devant le Sénat.

Mais "la question de cette attestation employeur, de sa validité et de son contrôle", doit encore "être arbitrée par l'Etat" , "très rapidement", a expliqué mercredi la présidente du conseil régional et de l'autorité des transports Île-de-France Mobilités, indiquant avoir "besoin de renforts pour filtrer les entrées dans les gares et les stations".

Les entreprises "s'engagent à proscrire, dans la mesure du possible, la présence sur site pour les activités télétravaillables la première semaine suivant le déconfinement" , précise le document dont l'AFP a eu copie. Il est signé par Île-de-France Mobilités et la Région, le Medef-IDF, la CPME-IDF, U2P-IdF, les syndicats CFDT et CFTC, la RATP et SNCF Transilien, le préfet de région, la Ville de Paris et l'association des maires d'Ile-de-France.

La charte, qui porte sur les trois premières semaines du déconfinement, prévoit donc le maintien à 100% du télétravail la première semaine, à 90% la semaine du 18 au 25 mai, et à 80% la semaine du 25 mai au 2 juin, a expliqué Mme Pécresse.

Jeudi 7 mai, le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a confirmé sur France 2 que pour pouvoir emprunter les transports en Île-de-France, il faudra bien présenter une attestation de son employeur. "C'est l'engagement qu'ont pris les entreprises", a-t-il assuré, ajoutant lui aussi qu'il y aura des "contrôles" sans se prononcer sur d'éventuelles amendes.

Cette charte prévoit également l'approvisionnement de masques, obligatoires, pour les voyageurs. "Des distributions de masques seront faites dans les premières semaines par Île-de-France Mobilités, la Région et toute collectivité qui le souhaitera en amont des réseaux de transport", et "les entreprises sont invitées (...) à veiller à équiper leurs salariés".