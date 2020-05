Déconfinement : un tiers des Français vont opter pour le vélo ou la marche

12,1% des Français affirment qu'ils préféreront le vélo après le 11 mai. (Illustration) © Marie Magnin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le virage vert que d'aucuns promettaient après l'épidémie de coronavirus pourrait donc commencer sur les routes. Exit, les voitures et autres deux-roues motorisés : au moment du déconfinement, et même après, les Français opteront pour des modes de déplacement plus durables, révèle une étude rapportée par France Info et commandée par l'entreprise Cyclofix, spécialisée dans la réparation de vélos et de trottinettes électriques.

12,1 % des personnes interrogées affirment ainsi qu'elles préféreront le vélo après le 11 mai, alors que seules 7,7 % y recourent aujourd'hui, ce qui représente une hausse de 57 %. À long terme, près d'un nouveau cycliste sur deux (44 %) en fera son moyen de transport privilégié. La marche n'est toutefois pas en reste, puisque 16,9 % des sondés l'ont déjà choisie pour l'après-confinement.

Les transports en commun boudés

Ces deux moyens de transport auront particulièrement le vent en poupe dans les grandes villes de France : l'étude révèle que leur usage sera en hausse de 10 points après le 11 mai. Le recours à la voiture ou au deux-roues motorisé baissera en revanche de 11 %. Les transports en commun seront encore davantage boudés, puisque leur utilisation chutera de 63 %.

Lire aussi La voiture redevient une alternative face aux transports en commun

Notons tout de même que ces travaux ont été menés entre le 21 et le 24 avril 2020, soit

... Lire la suite sur LePoint.fr