Déconfinement : seuls 21% des actifs comptent rester en télétravail après le 11 mai

SONDAGE - Alors que les appels à télétravailler après le déconfinement se sont multipliés ces derniers jours, le nouveau baromètre Odoxa réalisé pour BFM Business , Challenges et Aviva Assurance révèle que la majorité des salariés comptent bien se rendre au bureau dès la levée progressive du confinement.

(Photo d'illustration) ( APA / BARBARA GINDL )

Que ce soit le Premier ministre Edouard Philippe, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse ou les opérateurs de transports publics, tous plaident pour le maintien d'un télétravail "massif" après le 11 mai , date de la levée du confinement, notamment pour éviter la ruée dans les transports. Néanmoins, les quelque cinq millions de Français actuellement en télétravail semblent bien décidés à reprendre le chemin du bureau.

Le nouveau baromètre* Odoxa réalisé pour BFM Business , Challenges et Aviva Assurance et publié jeudi 7 mai révèle que 52% des actifs se rendront sur leur lieu de travail et 45% comptent même y aller "tous les jours ou presque. " A l'inverse, 21% des sondés vont continuer à télétravailler , dont 7% qui alterneront le virtuel et le physique. Par ailleurs, 16% des actifs vont rester au chômage partiel et 18% n'ont pas encore d'idée sur ce que sera leur activité lors du déconfinement.

Si les Français comptent retourner au bureau, ils sont en revanche une majorité (59%) à estimer que la réouverture des établissements scolaires est une mauvaise décision et 69% des parents affirment qu'ils ne renverront pas leurs enfants à l'école.

* Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1.005 Français interrogés par internet les 28 et 29 avril 2020, selon la méthodes des quotas.