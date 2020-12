Déconfinement : "On ne sera pas à l'objectif" des 5.000 nouvelles contaminations au 15 décembre, selon le gouvernement

Lors d'une réunion avec des parlementaires, le Premier ministre a indiqué qu'il y "aura des décisions à prendre".

Alors que la date prévue pour un éventuel déconfinement s'approche, les objectifs sanitaires semblent bien difficiles à atteindre. Lors d'une réunion avec des parlementaires lundi 7 décembre, l'exécutif s'est montré pessimiste sur la possibilité de passer sous le seuil des 5.000 nouveaux cas positifs au Covid-19 par jour d'ici le 15 décembre, objectif fixé par Emmanuel Macron comme condition pour lever le confinement.

Selon des participants à cette réunion avec les chefs des groupes parlementaires, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont estimé qu'"on ne sera pas à l'objectif au 15 décembre" . "Ce qui a donné la tonalité de la réunion, c'est le 'plateau' des cas de Covid évoqué par Jean Castex", a rapporté le Jean-Christophe Lagarde (UDI). Selon lui, le Premier ministre a dit qu'il y "aura des décisions à prendre". Autre participant à cette réunion dans le cadre du Comité de contrôle et de liaison Covid-19, Bertrand Pancher (Libertés et territoires) a senti les membres du gouvernement "inquiets".

Un objectif encore loin

Le 24 novembre, Emmanuel Macron avait déclaré que "le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5.000 contaminations par jour et environ 2.500 à 3.000 personnes en réanimation (...) alors le confinement pourra être levé". "Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer, sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille (...) Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité" avec des protocoles sanitaires, avait développé le chef de l'Etat.

Or le nombre de cas positifs par jour, après avoir atteint un pic à plus de 50.000, voir 60.000 certains jours fin octobre, a certes diminué avec régularité, jusqu'à atteindre 10 à 11.000 cas par jour en moyenne fin novembre. Mais la semaine dernière, la baisse des cas comptabilisés a marqué le pas, en se maintenant autour des 10.000 par jour , selon les données de Santé publique France, soit loin encore de l'objectif fixé. Le nombre de patients en réanimation continue lui à refluer, à 3.210 patients comptabilisés dimanche contre 3.220 la veille, selon les données de Santé publique France.

Jean-Christophe Lagarde a par ailleurs rapporté que l'exécutif ne prévoyait "pas d'isolement coercitif, qui risquerait de conduire à un évitement des tests". Quant à la question des tests massifs avant et après les fêtes, Olivier "Véran a fait l'effet douche froide car il n'y a pas les moyens humains", selon le président de l'UDI. Il y aura toutefois, selon Bertrand Pancher, "des incitations aux labos pour des résultats plus rapides".